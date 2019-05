Moretti e l’addio al calcio: non riempire il Grande Torino sarebbe un crimine

È arrivato in punta di piedi e ora merita di lasciare il calcio tra gli applausi scroscianti del Grande Torino. Toro-Lazio sarà l’ultima partita da giocatore di Emiliano Moretti, un uomo che ha lasciato una traccia indelebile nel mondo granata. Sembrava che questo momento non dovesse arrivare mai e invece la notizia è stata improvvisa, inaspettata. Inaspettata come il peso di Emiliano Moretti nella storia recente del Toro: è riuscito a smentire tutti quelli che per 4 estati consecutivi lo hanno dato per finito. Grazie alla sua serietà e la sua intelligenza calcistica è riuscito sempre a ritagliarsi uno spazio importantissimo.

A trentotto anni di cui sei in granata, il Torino perderà quello che è stato un vero leader, dentro e fuori dal campo. Emiliano è ufficiale e gentiluomo, mai una parola fuori posto. Anzi ha sempre dato la sensazione di dire la cosa giusta al momento giusto, anche e soprattutto nei momenti complicati. Con il tempismo e l’intelligenza che lo contraddistinguono nel rettangolo verde, Emiliano ha scelto di lasciare: “Mi sento bene, ma è bene finire un minuto prima che qualcuno pensi che sia meglio che finisca” .

Il legame che si è creato tra piazza e giocatore non è comune, ai tifosi del Toro rimarrà come ultimo ricordo quello di un giocatore che a 37 anni è stato protagonista di una stagione impeccabile. Per rendere ancora più indimenticabile l’addio al calcio di un grande uomo e di un grande giocatore e per certificare l’affetto della tifoseria nei suoi confronti, è doveroso riempire il Grande Torino nella partita contro la Lazio. Per quello che ha dato al Torino, l’addio di Emiliano Moretti deve essere accompagnato dal calore di un Olimpico pieno in ogni ordine di posto: non può essere altrimenti.