Nazionale, Donnarumma out: Sirigu pronto a giocare da titolare

Sirigu vede la titolarità in azzurro. Per le partite contro Grecia e Bosnia, infatti, non è stato convocato Gigi Donnarumma: Mancini l’ha dovuto escludere per l’infortunio rimediato nell’ultima gara di campionato contro la Spal. Il Milan ha comunicato che si tratta di una lesione del bicipite femorale destro.

Sirigu, che nelle ultime uscite era stato la seconda scelta, ha quindi ottime chance di vestire i guantoni del portiere titolare della Nazionale. Dovrà comunque tenere a bada la concorrenza degli altri portieri convocati: Cragno, Gollini e Mirante. Il portiere di origini sarde conta al momento 20 presenze in Nazionale, l’ultima delle quali lo scorso 26 marzo contro il Liechtenstein, gara nella quale, nei minuti finali, aveva anche vestito la fascia da capitano.