Petrachi pienamente promosso dai lettori, il suo lavoro è da 7

Vi avevamo chiesto quale fosse il voto, secondo voi, dell’operato di Petrachi e la maggior parte dei votanti (732 su 1715, ovvero il 43%) ha dato un bel 7 al lavoro del dirigente in granata. I giudizi in generale sono molto positivi, perché soltanto il 13% ritiene insufficiente i 9 anni con il Toro di Petrachi, mentre i restanti hanno valutato tra il 6 e l’8 il lavoro del leccese. Intanto, si attende solamente l’ufficializzazione del suo futuro, che, come ha raccontato ai microfoni di SkySport, arriverà solamente finito il campionato (QUI l’approfondimento).

Caricamento sondaggio...