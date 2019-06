Torino Primavera, a Moncalieri la cena di squadra di fine stagione

Ieri sera al ristorante “I Mascalzoni” a Moncalieri tutta la Primavera del Torino ha fatto la cena di fine anno. Al ristorante presente tutta la squadra con Federico Coppitelli e Massimo Bava. La squadra granata quest’anno ha conquistato la seconda Supercoppa Primavera della sua storia (battendo in finale ai rigori l’Inter di Armando Madonna), è arrivata in finale di Coppa Italia (persa contro la Fiorentina di Bigica) ed è stata eliminata in semifinale scudetto contro l’Atalanta ai tempi supplementari (4 a 3 il risultato finale). Una stagione più che positiva quella della squadra di Coppitelli che ha visto crescere e migliorare la maggior parte dei giocatori in rosa. Obiettivo del prossimo anno sarà sicuramente quello di confermarsi a questi livelli e migliorare ulteriormente: ora però un po’ di meritate vacanze.