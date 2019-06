Quale reparto dovrebbe rinforzare di più il Toro?

Campionato finito e di nuovo tempo di calciomercato estivo. Il Torino avrà bisogno, una volta definito il nuovo DS e dopo il pronunciamento dell’UEFA sul caso Milan, di muoversi sul mercato per consegnare a Mazzarri la rosa che più possa aiutare a raggiungere gli obiettivi che il Toro si porrà per la prossima stagione. Ai lettori chiediamo quale, a loro avviso, sia il reparto che più avrà bisogno di rinforzi, scegliendo tra la difesa, il centrocampo, i laterali e l’attacco, dando per assodata la conferma di Salvatore Sirigu tra i pali.

Caricamento sondaggio...

Note: Si potrà esprimere una sola preferenza.