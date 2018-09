Qualità e quantità: il Toro si gode Meité, pilastro del centrocampo granata

Seconda trasferta di campionato, secondo gol di Meité e secondo pareggio esterno. Sta diventando uno specialista il centrocampista francese, che ancora una volta ha messo a segno la rete decisiva per portare a casa un punto.

COME UN VETERANO – È stato un grandissimo gol quello di Meité che, una volta controllato il pallone spalle alla porta, si è girato e dal limite dell’area ha fatto partire un gran sinistro che si è andato ad infilare sotto l’incrocio dei pali. Oltre alla bellissima rete, da sottolineare ancora un’ottima prestazione del centrocampista francese, che è stato vero e proprio padrone del centrocampo. Qualità, quantità ed esperienza, nonostante la giovane età: Mazzarri può contare su un grandissimo talento, che alla sua quarta presenza in Serie A gioca come se fosse un veterano.

STRAPOTERE FISICO – Tanti i palloni toccati dal centrocampista, soltanto uno di questi è stato perso, portando però al vantaggio dell’Udinese. Un’azione viziata però da un fallo su Meité stesso, sbilanciato in maniera irregolare da Fofana. Quel che ha particolarmente colpito del giocatore è lo strapotere fisico che gli permette di strappare palloni agli avversari e grazie al quale difende palla in maniera eccezionale. Da non dimenticare la facilità con cui riesce a calciare con entrambi i piedi: una grandissima dote, che fa di Meité un prospetto davvero interessante. Le premesse sono più che buone, il Toro si gode un giocatore che si sta rivelando sempre più fondamentale.