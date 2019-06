Rincon, parte la Copa America: il General e il Venezuela vogliono unire un paese

Il Venezuela affronterà questa sera alle 21 il Perù nell’esordio in Copa America. Tra i titolari ci sarà sicuramente il capitano Tomas Rincon, che nell’ultima amichevole ha guidato la formazione venezuelana nella schiacciante vittoria contro gli USA per tre reti a zero.

Quella contro il Perù sarà la prima delle 3 partite in programma in un girone che non si prospetta semplicissimo. Brasile, Perù, Bolivia e ovviamente Venezuela compongono il girone A: il Brasile attualmente è dato strafavorito mentre la Bolivia non si presenta particolarmente pericolosa, dunque la vera battaglia – secondo i pronostici – sarà soprattutto tra Venezuela e Perù per la conquista dell’accesso diretto alla fase successiva. Come da regolamento accederanno inoltre agli ottavi anche le due migliori terze classificate tra tutti i gironi. Dunque la sfida di stasera dirà già molto sulle possibilità della Vinotinto di passare il turno. Gli ultimi due incontri tra Venezuela e Perù sono terminati in parità con il risultato di 2-2 sul tabellino in entrambe le sfide. Per la nazionale di Rincon e del ct Dudamel sarà l’occasione di unire un paese dilaniato da mesi di terribile crisi.

Il Perù, allenato da Gareca, opterà quasi sicuramente per un 4-2-3-1, favorendo così un centrocampo forte e stabile. In un contesto simile toccherà pertanto a Rincon mostrare in primis la fisicità e la tecnica di cui dispone, così come a lui toccherà il compito di vestire i panni del leader, come fa nel Torino. La sfida continentale durerà almeno sino al 22 giugno: possibile, quindi, che “El General” si unisca alla nuova stagione del Torino – che partirà salvo sorprese l’11 luglio con il raduno del Filadelfia – con qualche giorno di ritardo.

Sara Russo