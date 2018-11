Sampdoria-Torino 1-4, il tabellino: Meitè ammonito, salterà la gara contro il Parma

Triplice fischio allo stadio “Marassi”. Termina Sampdoria-Torino, con una vittoria larga della squadra di Walter Mazzarri su quella di Giampaolo. Il Toro domina in lungo e in largo a Marassi, ma due sono le note negative. L’ingenuità di Baselli che regala il rigore alla Sampdoria e il giallo a Meitè. Quest’ultimo pesa perché il centrocampista era in diffida e salterà la prossima gara contro il Parma.

IL TABELLINO DI SAMPDORIA-TORINO

SAMPDORIA-TORINO 1-4

Marcatori: 12′ pt Belotti, 43′ pt Belotti, 11′ st Falque, 20′ st Quagliarella, 33′ st Izzo

Ammonizioni: 11′ pt Praet, 32′ pt Rincon, 40′ pt Ekdal, 5′ st Meite

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Barreto (14′ pt Barreto); Saponara (8′ st Defrel); Caprari (34′ st Kownacki), Quagliarela. A disposizione: Rafael, Belec, Vieira, Sala, Jankto, Colley, Tavares, Ramirez, Ferrari. Allenatore: Giampaolo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon (39′ st Soriano), Meite, Aina; Falque (24′ st Berenguer), Belotti (38′ st Zaza). A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Moretti, Lukic, Ansaldi, Lyanco, Edera, Parigini. Allenatore: Frustalupi.