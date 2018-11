Sampdoria-Torino, perché sì e perché no: la variabile Falque e le amnesie

Sarà la Sampdoria la prossima squadra sulla strada del Torino, che alle 15 di domenica andrà a fare visita alla compagine blucerchiata. Proviamo ora ad analizzare la gara che verrà, per individuare tre motivi che inducano all’ottimismo in casa granata e tre motivi che invece devono mettere in guardia il Toro.

Un primo fattore che può fare ben sperare i granata è il bilancio dei confronti tra Marco Giampaolo e Walter Mazzarri. I due tecnici si sono affrontati sei volte in carriera, con l’attuale allenatore granata che ha collezionato tre vittorie ed altrettanti pareggi. Ancora nessuna vittoria per Giampaolo, la cui spregiudicatezza non ha finora pagato contro la costante ricerca dell’equilibrio tattico da parte di Mazzarri. È pur vero che i granata non potranno contare sulla presenza fisica del proprio allenatore in panchina, ma il tecnico ha sta lavorando da inizio settimana per preparare al meglio l’incontro.