Serbia-Austria 0-2, sconfitta per Lukic: il centrocampista colpisce il palo

La Nazionale serba ha giocato questa sera, inaugurando la competizione degli Europei Under 21. A partecipare a questo match c’è stato anche Sasa Lukic, centrocampista del Torino che è partito anche titolare. La gara, però, non stata molto positiva per i serbi, che hanno colto una sconfitta per ben 2-0 contro l’Austria, perdendo così la possibilità di fare tre punti e portarsi avanti nel girone.

ESPULSIONE – La partita per la Nazionale serba non è cominciata nel migliore dei modi, con un pressing molto alto, e con il primo gol austriaco che è arrivato al 38′ per mano di Hannes Wolf, che ha sostanzialmente indirizzato la partita. Nel secondo tempo, poi, al 75′ Jovanovic è stato espulso, e la gara è stata ancora più in salita per i sarbi, tanto che tre minuti dopo è anche arrivato il secondo gol dell’Austria con la rete di Sascha Horvath.

PALO! – Da sottolineare c’è la prestazione di Sasa Lukic, che ha cercato di rendersi utile alla squadra, ma poi non riuscito a fare la differenza. In più, è stato molto sfortunato, perché al 94′ è anche andato vicino a segnare anche il gol dell’1-2, ma ha colpito il palo. Una partita in cui la Serbia non è stata fortunata ma non è riuscita neanche ad imporsi e ad imporre il suo gioco. Il prossimo match non sarà molto più semplice, perché i serbi devono affrontare la Germania per rimanere aggrappati alla possibilità di passare il girone.