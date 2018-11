Squalifica Mazzarri: respinto il ricorso del Torino

Nella serata di giovedì è stato reso noto dalla Corte Sportiva d’Appello della FIGC il rigetto del ricorso de Torino avverso la squalifica di un turno comminatagli dal Giudice Sportivo. Il tecnico granata quindi non potrà essere in panchina per Sampdoria-Torino. Il suo posto sarà preso dal vice Nicolò Frustalupi.

Di seguito il comunicato:

“La C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal sig. Mazzarri Walter. Dispone addebitarsi la tassa reclamo”