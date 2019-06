Stati Uniti-Venezuela 0-3, Rincon protagonista con un assist decisivo

Vince per 0-3 il Venezuela l’amichevole contro gli Stati Uniti. Il centrocampista del Torino Tomas Rincon è partito da titolare nello scacchiere di Rafael Dudamel e si è rivelato decisivo. Le tre reti portano la firma di Salomón Rondón (doppietta) e Jefferson Savarino. Il mediano granata ha servito sui piedi di Rondon il gol del 0-3 definitivo siglato al 36′ del primo tempo: da metà campo il granata ha visto l’inserimento di Rondon e ha provato una sciabolata nell’indirizzo di quest’ultimo, Rondon ha controllato bene il pallone ed è riuscito a trafiggere Steffen chiudendo il match. Al 60′ il centrocampista classe 1988 ha lasciato il posto a una vecchia conoscenza del Toro: Josef Martinez. Buona la prova di Rincon che, insieme a Rondon, è sicuramente uno dei leader della Nazionale per esperienza. Il granata, viste le sue cinque stagioni in Serie A, può aiutare a crescere giovani come Wuilker Faríñez. Il Venezuela si presenta con una buona base per affrontare la Copa America: un mix tra giovani ed esperienza.