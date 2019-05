“A Torino c’è un bell’ambiente”: il valore della sinergia tifosi-squadra. Anche sul mercato

Il Torino, nonostante la sconfitta contro l’Empoli, ha colto qualcosa di importante dalla partita del Castellani. I giocatori granata, infatti, a fine match, nel momento più triste, sono andati sotto la Maratona itinerante, composta da circa 3000 tifosi del Toro. Per ringraziare e chiedere scusa a chi aveva supportato la squadra fino in Toscana. Dalla curva è partito il coro granata in favore dei giocatori, con un canto assolutamente esplicativo: “Non vi lasceremo mai da soli”. Una risposta importante, anche insolita in questo calcio, ma non nel mondo granata.

SINERGIA – Ciò che si è creato in questa stagione, e che questo episodio testimonia, è una forte sinergia tra squadra e tifosi, un riavvicinamento totale dettato dall’attaccamento alla maglia. Un’annata come quella che si sta per concludere – nonostante l’epilogo non sia quello voluto, certo – è stata appassionante per i giocatori, che ci hanno fortemente creduto, e anche per i tifosi, che hanno visto il Torino lottare fino alla fine per raggiungere la tanto agognata Europa League. L’obiettivo non è stato raggiunto, anche per una serie di accadimenti contrari che si sono allineati. La vittoria della Lazio in Coppa Italia e alcuni risultati inaspettati delle dirette concorrenti hanno inciso. Ma ciò che hanno apprezzato i tifosi è stato lo spirito, la voglia.

LE PAROLE DI DE SILVESTRI – Quando un giocatore esperto e che ha giocato in numerose piazze importanti come Lorenzo De Silvestri afferma che “quello granata è un bell’ambiente”, vuol dire che siamo davanti a uno spot importante per il Torino. L’immagine restituita da quell’abbraccio finale tra squadra e tifosi è emblema di una tifoseria che valuta anche altre cose oltre al risultato e che sa restituire affetto a prescindere, quando dai giocatori l’atteggiamento è quello giusto. Questo può contare molto anche in sede di mercato, quando si tratterà di convincere giocatori importanti a sposare la causa. Quanto sia importante il contributo dell’ambiente lo si nota anche guardando a ciò che accade a Firenze, dove la clamorosa crisi della Fiorentina è dettata – tra le altre cose – anche da un clima pesante che si è creato quando i primi risultati negativi sono arrivati. A Torino è diverso e, come dice De Silvestri, “c’è un bell’ambiente”. Per il 2019/2020 si deve ripartire anche da qui.