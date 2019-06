Torino, Aina entra nella Top 5 degli acquisti più costosi dell’era Cairo

Il Torino, da quando Urbano Cairo è diventato presidente, ha sempre agito sul mercato in maniera oculata, non spendendo cifre esorbitanti ma puntando sempre a giocatori mirati cercando di non sprecare il denaro. In una società che è ri-partita dal basso, queste mosse sono state più che azzeccate.

L’acquisto più oneroso dell’era Cairo resta, però, Simone Zaza. Da bilancio, il suo trasferimento è costato 15.6 milioni di euro, una cifra che per gli standard degli ultimi anni è ben al di sopra della media. Nonostante il grosso investimento, per ora non c’è stato un grosso riscontro sul campo, vista la deludente stagione passata.