Torino, al lavoro anche la domenica: seduta tecnico-tattica al Filadelfia

Domenica di sosta, ma al Filadelfia si lavora comunque. In programma per il Torino di Mazzarri c’è una seduta mattutina tecnico-tattica a porte chiuse per i giocatori attualmente disponibili: tutti tranne i nazionali e i quattro acciaccati sulla via del recupero (Ansaldi, Zaza, De Silvestri e Lyanco).

Per quanto riguarda il settore giovanile, oggi è in programma il match Under 17 valido per la sesta giornata di campionato tra Torino e Sampdoria al Comunale di Grugliasco (ore 17).