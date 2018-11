Torino, Ansaldi verso il ritorno dal 1′: una fonte importante di cross per Belotti

Lunedì 26 novembre potrebbe essere la data del ritorno da titolare di Cristian Ansaldi. Il difensore granata torna pienamente a disposizione di mister Mazzarri che, a causa dell’infortunio al tallone destro di Aina che non ha giocato in nessuna delle due gare con la sua Nigeria, dovrebbe schierarlo dal 1’. Almeno, ad oggi pare lui il favorito per giocare dal primo minuto a Cagliari. Ansaldi arriva da un infortunio rimediato nella gara contro l’Inter a Milano di fine agosto quando, dopo appena venti minuti, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Per lui un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con parziale interesse del legamento collaterale mediale che lo ha tenuto lontano dai campi per un mese e mezzo. Ora è tornato a pieno regime considerando anche i minuti che ha messo con la Primavera granata nella partita contro l’Empoli.

ARMA IN PIU’ – Ansaldi può essere l’arma in più di questo Toro. Anche condizionato dall’infortunio di Aina, con molta probabilità sarà proprio il difensore argentino a occupare il ruolo di esterno sulla fascia sinistra nella partita contro il Cagliari. Il tecnico granata stima molto Ansaldi poiché gode di ottima qualità e duttilità (può occupare diverse posizioni come l’esterno di fascia, sia destra che sinistra indifferentemente, oppure la mezz’ala del centrocampo a tre) e Mazzarri può riscoprire il valore di un giocatore che fino ad ora non ha mai potuto utilizzare in questa stagione a causa del suo lungo stop. Il numero 15 può risultare determinate: la sua attitudine offensiva lo potrebbe portare a fare diversi cross e il primo a goderne dovrebbe essere il gallo Belotti. Si comporta bene anche in fase difensiva, leggendo al meglio le situazioni di pericolo. Il suo primo e ultimo gol in Serie A l’ha segnato proprio contro il Cagliari il 31 marzo scorso, quando il Toro si è imposto per 4 a 0 sempre a Cagliari. Un caso che rientri proprio per questo match? Chissà che la partita di lunedì non gli porti fortuna…