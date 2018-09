Torino-Atalanta 0-0, Parigini scala le gerarchie e gioca bene: Mazzarri gradisce…

Il Torino, nel turno infrasettimanale giocato ieri sera, ha raccolto un punto in casa dell’Atalanta, dopo una partita di vera e propria lotta in mezzo al campo, nella quale non si è visto un Toro molto pericoloso in attacco – anzi, ai limiti del nulla – ma piuttosto molto attento alla fase difensiva, per non concedere regali in stile Torino-Napoli di domenica scorsa. A guardare il bicchiere mezzo pieno, la squadra granata ha raccolto un punto importante, muovendo la classifica e potendo ripartire da alcuni spunti di questa gara contro l’Atalanta. Tra gli aspetti positivi, il Toro torna a casa con un Vittorio Parigini “in più”: il ragazzo ex Benevento è stato schierato titolare dal primo minuto, anche un po’ a sorpresa, e il suo impatto è da giudicare positivamente.

GERARCHIE – In primo luogo va evidenziato che Parigini è sceso in campo dal primo minuto nello stadio Atleti Azzurri d’Italia in maniera particolare. All’inizio di questa stagione, il numero 27 granata era in rosa per essere un puntello da utilizzare nel momento del bisogno, alla ricerca di minutaggio – e fortuna – nei secondi tempi. In più, davanti a Parigini c’era un altro giocatore del settore giovanile granata, ovvero Simone Edera. Nella partita di ieri è parso più che evidente che, nella scala di gradimento di Mazzarri, Vittorio Parigini sia balzato vicino alle posizioni di testa: dopo l’ingresso nella gara contro il Napoli, infatti, è arrivato l’esordio a sorpresa su un campo difficile come quello di Bergamo, per di più alla sesta giornata. Ci si aspetta, quindi, che il ragazzo possa avere più di qualche chance nel corso di questa stagione.

GRINTA – In secondo luogo va analizzata anche la sua prestazione sul campo dell’Atalanta. L’inizio del match è stato in salita, per Parigini come per tutta la squadra: baricentro basso, fatica ad uscire addirittura dalla propria metà campo e molto sacrificio. La trama nel corso di tutta la gara non è cambiata di molto, ma Parigini ha dimostrato molta maturità, pensando alla squadra prima di tutto, lanciandosi in contropiede – spesso “uno contro tutti” – per provare a pungere gli avversari. Evidente il fatto che la collaborazione con Andrea Belotti non sia stata perfetta: i due giocavano insieme dal primo minuto per la prima volta, ma le idee erano molto interessanti. Molto spesso le azioni tra i due si interrompevano all’ultimo passaggio.

CARRIERA – In più, nella giornata di ieri, Vittorio Parigini ha fatto una scelta sentimentale importante: il suo rapporto con Sara Affi Felli è terminata a causa di quella bufera creatasi anche sui social. Mossa astuta del giocatore del Toro, che sentendo già in lontananza odore di possibili guai, ha preferito prendere le dovute distanze, mettendo in primo piano la sua carriera, che rischiava di essere intaccata da un episodio futile come quello.