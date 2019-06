Torino, Cairo e Petrachi cercano una soluzione per evitare le vie legali

Il Torino si trova a vivere una situazione particolarmente sgradevole da alcuni mesi. L’ormai ex direttore sportivo del Toro, Gianluca Petrachi, non lavora più per la società granata e si sono creati diversi dissapori nel finale di questo campionato, che hanno portato alla situazione attuale. Petrachi, ad oggi, è già in attività con la Roma, pur essendo sotto contratto con i granata fino al 2020, come ha sottolineato più volte il presidente Cairo.

DIVERGENZE – Lo stesso numero 1 granata non ha apprezzato che il suo ds lavorasse già per un’altra società, ed ha giustamente voluto chiarire la situazione con Petrachi. Cairo ha alzato una sorta di muro, pretendendo serietà e correttezza fino alla fine del rapporto, cercando di rimanere in toni civili. Il presidente vuole far valere i suoi diritti, ma senza esagerare.

VIE LEGALI – Cairo e Petrachi si sono anche incontrati, per cercare di trovare una soluzione che metta d’accordo entrambe le parti. In questo modo si eviterebbero spiacevoli cause legali, in tribunali civili e sportivi, che non farebbero bene né all’ex ds e tantomeno al Torino. Ora si vuole cercare di raggiungere un accordo comune, che possa semplificare questo iter.