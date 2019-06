Torino, che entusiasmo per Sirigu in Azzurro: “La consacrazione ad alti livelli”

Una stagione straordinaria, quella di Salvatore Sirigu con la maglia del Torino. Già nella sua prima annata aveva dimostrato di essere un portiere di alto livello, ma quest’anno, con una difesa composta da Izzo, Nkoulou e uno tra Moretti e Djidji, ha tirato fuori il meglio di sé, riconquistando anche la Nazionale e la fiducia di Mancini. Non è un caso che le ultime due partite in Azzurro le abbia disputate lui in mezzo ai pali.

OTTIME PROVE – Due gare in cui ha subito una sola rete, è intervenuto in maniera decisiva in più di un’occasione. Cose che, al tifoso del Torino, fanno piacere, ma che sono diventate quasi la “normalità”. Ma non è stato così per gli altri tifosi, gli altri italiani che non avevano messo la lente d’ingrandimento su Sirigu in questa stagione, se non per il periodo in cui l’estremo difensore riuscì a stabilire il nuovo record di imbattibilità. Adesso tutta l’Italia si rende conto di quanto sia prezioso un talento come Sirigu che, nonostante non sia più un giovanissimo, ha ancora molto da dare a questo calcio italiano.

GIORNALI – Ed ora tutti quanti si sono accorti del valore di Sirigu, e tutti i giornali lo hanno esaltato, cosa che fa solo un grande piacere al Torino. “Italia, che Sirigu! La Nazionale ha il titolare-bis“, dice la Gazzetta dello Sport, che poi sottolinea (come tutti i quotidiani) i gesti tecnici della partita di ieri sera. “Sirigu è sempre eccezionale. Chiude la porta e lancia l’Italia“: esordisce così il Corriere della Sera, che evidenzia l’importanza del portiere. Infine anche Tuttosport ha tessuto le lodi dell’estremo difensore granata: “Presentissimo in almeno due occasioni nelle quali conferma che questa stagione è stata quella della sua consacrazione ai più alti livelli.“