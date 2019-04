Torino-Mazzarri, rapporto solido: “Presto i dialoghi per il rinnovo”

Mai nell’era dei tre punti i granata avevano conquistati così tanti punti (53) alla 33′ giornata. La squadra di Mazzarri adesso si prepara per la sfida contro il Milan, in uno scontro fondamentale per la corsa alla Champions League, mentre iniziano i contatti per rinnovare il contratto del tecnico alla guida dei granata.

RENDIMENTO – Le squadre di Mazzarri storicamente crescono nel corso dell’intera stagione. Come dimostra il rendimento nel girone di ritorno, solo la Juventus finora ha conquistato più punti in casa: i granata, nelle sette partite finora disputate al Grande Torino nella seconda metà del campionato, hanno conquistato 5 vittorie, un pari ed una sconfitta. In totale fanno 16 punti, con una media di 2.28 punti, che testimonia la crescita rispetto all’andata quando in 9 gare casalinghe il Toro aveva raccolto 13 punti (una media di 1,44 frutto di 4 vittorie, 4 sconfitte ed 1 pareggio). Delle prossime cinque partite il Torino ne giocherà 3 – contro Milan, Sassuolo e Lazio – all’Olimpico Grande Torino.

RINNOVO – Il legame tra l’allenatore granata e il Torino è destinato a durare a lungo, come riporta la gazzetta.it. L’intesa tra Mazzarri e il presidente Cairo è totale, motivo per cui si parlerà presto anche di prolungamento del contratto: il tecnico ha già un contratto che lo lega al Toro fino al 2020. Da qui alla fine della stagione si intensificheranno i contatti, ma al momento la concentrazione in casa granata è tutta ai prossimi fondamentali impegni, a partire dallo scontro diretto contro il Milan per proseguire il cammino che porta all’Europa.