Torino, da Baselli a Zaza: chi non è riuscito a salire sul treno Nazionale

Il Torino torna ad avere tre giocatori insieme in Nazionale, ma ce ne sono altrettanti che potevano sperare nell’azzurro: Baselli, De Silvestri e Zaza. La stagione dei granata, d’altronde, è stata di alto livello e le prestazioni dei ragazzi di Mazzarri non potevano passare inosservate, ma, evidentemente, le scelte del ct erano indirizzate verso altri profili. Nello specifico, al posto di De Silvestri sono stati chiamati Florenzi e De Sciglio, mentre come mezzali Barella, Pellegrini, Sensi e Zaniolo.

ZAZA – L’attaccante lucano, in realtà, piace molto a Mancini, come ha raccontato lo stesso in un’intervista per La Stampa, ma per lui il problema è legato al minutaggio. Zaza, infatti, raramente è partito da titolare nel Torino e le parole del ct fanno capire che, in caso di un maggiore impiego, lui rientrerebbe nella lista dei convocati.

BASELLI E DE SILVESTRI – Discorso diverso quello che riguarda gli altri due granata che potevano sperare in una convocazione da parte di Mancini. Baselli e De Silvestri sono stati largamente impiegati da Mazzarri e le prestazioni sono state di alto livello. Il primo, in particolare, era già stato convocato quando il ciclo Mancini ebbe inizio, esordendo un anno fa nell’amichevole allo Juventus Stadium tra Italia e Olanda. Da allora di certo non è peggiorato, anzi, per certi versi si è completato e ha avuto continuità di rendimento. Per De Silvestri, invece, l’ultima volta in azzurro risale al 2015, quando si lesionò il legamento crociato durante la partita contro la Croazia. Ora sta vivendo una seconda giovinezza e, da quando è arrivato Mazzarri, sta passando i momenti migliori in granata.