Riprendono gli allenamenti del Torino di Mazzarri che ha nel mirino il match casalingo con l’Udinese. Al Filadelfia l’allenamento è stato diviso in due parti, la prima dedicata a un lavoro atletico, mentre il secondo a uno tecnico-tattico. Mazzarri ha diviso i suoi in due gruppi per la seduta odierna, alla quale non hanno preso parte Djidji, ancora differenziato per lui, e Parigini che ha svolto soltanto una sessione di terapie.

IL COMUNICATO DEL TORINO FC:

Il programma di domani, mercoledì 6 febbraio, prevede una sessione a porte chiuse“.