Torino, dal Filadelfia: Sirigu ancora ai box, Sassuolo a rischio

Giornata di lavoro allo Stadio Filadelfia. L’allenamento odierno è stato caratterizzato da una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita che avrà luogo sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Nessuna novità per quanto riguarda le condizioni degli infortunati.

Ancora assente dunque Salvatore Sirigu, che ha proseguito il programma terapeutico intrapreso in seguito alla forte contusione lombo-sacrale subita durante l’ultimo match contro la Juventus. Da monitorare più approfonditamente le sue condizioni nei prossimi giorni, per comprendere se l’estremo difensore sarà o meno disponibile per il match di sabato pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Intanto, al momento, salgono le quotazioni di Salvador Ichazo.