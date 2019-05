Torino, De Silvestri rivede la sua “madre calcistica”: poi si potrà parlare di rinnovo

Domenica il Toro affronterà in casa la Lazio di Inzaghi e di motivi per cui ritenere la partita comunque importante ce ne sono da rsgioni economiche ad altre storiche, per altri la partita avrà un altro significato. In quest’ultima categoria rientra probabilmente Lorenzo De Silvestri che, in maglia biancoceleste, ha esordito in serie A all’età di 17 anni.

IL MANCATO GOAL DELL’EX – “Madre sportiva”, così De Silvestri ha sempre definito la Lazio. È proprio a Roma infatti che il terzino ha debuttato ad alti livelli, ed è in Lazio-Rende che ha segnato il suo primo goal in prima squadra. Con la Lazio ha collezionato 69 presenze e 2 reti, vincendo anche la Coppa Italia nella stagione 2008/2009. Giunto a Torino nel 2016, De Silvestri ha sempre dato prova di essere un vero cuore granata: fisicità e intelligenza le sue armi migliori, tali da averlo reso protagonista di una stagione superlativa. 12 gli assist dell’esterno, e 9 le reti in granata, tuttavia ancora manca il goal dell’ex con la sua madre calcistica. Non che non ci abbia provato: risuona ancora ad oggi l’eco di quel goal divorato al 60′ della gara di andata quando, sullo 0-1 per il Toro, De Silvestri da solo davanti al portiere optò per un “facile” piattone riuscendo in qualche modo a colpire la traversa. Poco dopo la Lazio pareggiò rincarando il rimpianto di non aver allungato il vantaggio nell’azione precedente. Domenica proprio De Silvestri avrà l’occasione per riscattarsi segnando in granata contro i biancocelesti.

RINNOVO – Il numero 29 granata ha trovato uno spazio importante nella rosa di Mazzarri e, a tal proposito, già si pensa alla sua possibile permanenza al Toro. Il contratto di De Silvestri scadrà il 30 giugno 2020 ma la società sta già guardando al suo rinnovo; dopo l’ottima stagione il terzino è pronto a rinnovare e probabilmente la trattativa, dopo aver risolto la questione del direttore sportivo, sarà tra gli argomenti più discussi a fine campionato.

Sara Russo