Torino, doppia seduta al Fila: palestra, atletica e parte tecnico-tattica

Come di consueto, il Torino ha svolto la classica doppia seduta del mercoledì. I granata sono scesi in campo al Filadelfia per continuare a preparare la gara di domenica, contro la Sampdoria. Mazzarri si presenterà a Marassi con l’organico al completo: oggi focus sulla parte atletica (prima in palestra e poi in campo) e nel pomeriggio spazio alla parte tecnico-tattica. Belotti e compagni torneranno in campo domani pomeriggio al Filadelfia, per continuare a preparare la sfida di domenica.