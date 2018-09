Torino e la sosta: i tre motivi per cui arriva nel momento giusto

Il Torino è tornato ad allenarsi questa mattina dopo le giornate di riposo concesse da Mazzarri, per via della sosta dovuta agli impegni Nazionali. Si tratta di uno stop, quello del campionato, che come ogni anno può essere letto in due differenti direzioni: presenta infatti aspetti negativi ma anche lati positivi per i granata. Nella giornata di ieri abbiamo passato in rassegna le tre motivazioni per le quali questa pausa non giova al collettivo granata, ma adesso andiamo a vedere perchè invece – dall’altra parte – potrebbe anche essere tutto sommato utile.

Una prima e forte ragione per la quale l’interruzione delle competizioni ufficiali cade al momento giusto, è sicuramente legata alle condizioni degli infortunati ed alle rispettive previsioni per i recuperi. Attualmente sono tre i giocatori del Torino fermi ai box: ad Ansaldi e Lyanco si è infatti aggiunto proprio negli ultimi giorni Aina, che ha dovuto chiedere la sostituzione nei minuti finali del match contro la Spal. Il nigeriano ha poi dovuto partire con la Nazionale perchè convocato ma ha immediatamente fatto ritorno in Piemonte, dove in questi giorni le sue condizioni verranno valutate: l’obiettivo e la speranza sono quelli di poter sfruttare proprio la pausa per riuscire a recuperarlo pienamente. Un traguardo che sicuramente non verrà raggiunto nel medesimo periodo dall’argentino – fuori sei settimane – e dal brasiliano, che dopo essere rientrato dalla riabilitazione a fine agosto sta svolgendo la preparazione atletica, ma che comunque può giovare anche al loro reinserimento di fatto velocizzando i tempi di recupero.