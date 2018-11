Torino, Falque e il record di tiri in una partita: è lui il vero fulcro dell’attacco

Il Torino, questa domenica, andrà a Marassi a sfidare la Sampdoria di Giampaolo, in una gara molto delicata per gli obiettivi europei di entrambe le squadre. Il Toro, però, potrà fare affidamento su un giocatore che in questo periodo è assolutamente al massimo della forma e potrebbe essere decisivo in una partita così complicata come quella in programma a Genova. Si parla di Iago Falque, attaccante spagnolo che si sta prendendo sempre più un ruolo chiave in questa squadra.

FULCRO – Già guardando giocare il Torino lo si può notare: Falque è al centro del gioco, al centro dello sviluppo di quasi tutte le manovre granata. Dopo il punto di vista empirico, si va confrontare anche quello statistico, e le impressioni vengono confermate. Infatti lo spagnolo, nella gara contro la Fiorentina ha messo a segno 14 conclusioni delle 21 complessive granata, vale a dire precisamente due terzi dell’intera cifra. Sono numeri nient’affatto casuali, che vedono al centro del progetto la manovra di Falque. In più, i suoi compagni lo cercano spesso, lo stesso attaccante arretra fino alla difesa per far salire la squadra prendendosi la sfera. Un vero e proprio leader tecnico-tattico in mezzo al campo.

RECORD – Questo suo stato di forma può fare molto comodo al Toro. Se l’ex Genoa tornasse a segnare con costanza anche in questo campionato, sarebbe un’arma molto pericolosa nelle mani granata. Infatti, se riuscisse a mettere a posto la mira, lo spagnolo potrebbe diventare implacabile. Ha stabilito anche un record di tiri, proprio contro la Fiorentina: nessun giocatore in Serie A è riuscito a mettere a segno così tante conclusioni in una partita. Numeri incredibili, quindi, che testimoniano la condizione di un giocatore già di suo molto qualitativo, per di più a tutto campo.