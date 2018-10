Torino, Falque strepitoso: è insostituibile e Zaza-Belotti devono adeguarsi

Un assist e un gol. E’ Iago Falque il protagonista nel Torino che ha pareggiato per 2-2 contro il Bologna. Con un Andrea Belotti sciupone, che appare l’ombra del Gallo che tutti conosciamo, è lo spagnolo a prendersi nel groppone il reparto offensivo granata e guidarlo. La prima rete porta la sua firma ed è spettacolare: Meitè serve Iago che -marcato da Helander – tiene bene il controllo della palla, dopodichè sfoggia un sinistro da cineteca che trafigge Skorupski sotto l’incrocio dei pali. Anche nel secondo gol c’è lo zampino dell’attaccante. Iago riesce a sfruttare un errore del 23enne Nagy, riesce a recuperare brillantemente il pallone sulla linea di fondo e lo serve a Baselli che riesce ad effettuare il raddoppio.

RIPARTIRE – I granata non sono riusciti a mantenere il vantaggio e c’è sicuramente rammarico per questo:“Siamo amareggiati per il pareggio, ma dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo reagire in modo veloce e stare positivi”, questo è il diktat dello spagnolo che ha subito voglia di ripartire e archiviare l’ultima partita. Anche se molti sono stati gli aspetti positivi della prestazione personale e il giocatore è soddisfatto sotto questo punto di vista: “Sono contento per il rientro dopo un mese fuori, bello fare un gol così”.