Torino-Frosinone 3-2, Berenguer: “Grande partita, tre punti importanti”

Al termine della gara tra Torino e Frosinone ha parlato l’autore del gol decisivo, Alex Berenguer. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo giocato una grande partita, che ci ha permesso di conquistare tre punti importanti. Adesso continuiamo su questa scia. Sono contento per come ho giocato ma lo faccio per la squadra. Importante quel salvataggio su Perica, ma non so neanche io come sia arrivato. Può essere che dopo il secondo gol ci siamo rilassati un po’. Bene negli ultimi 20′ che poi ci hanno portato a vincere la partita”.