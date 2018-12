Torino-Genoa 2-1, l’analisi dei gol: Belotti croce e delizia

Il Torino è tornato a vincere e ha dimostrato di saperlo fare anche in casa. I tre punti sono arrivati dopo una partita sofferta. Dal 28′ del primo tempo la squadra di Mazzarri gioca con un uomo in più, vista l’espulsione di Romulo ma, a sorpresa, dopo 8′ sono gli ospiti a passare in vantaggio. Corner per i rossoblù, batte lungo Bessa. Romero s’avventa sul pallone. Intanto Kouamé si svincola da Meitè e si dirige verso la porta.

Romero colpisce di testa, la difesa granata sale per lasciare in fuorigioco Kouamé. Belotti non segue i compagni e tiene la marcatura sull’ivoriano. Il numero 11 rossoblù riesce a liberarsi dal Gallo e a tu per tu con Sirigu non sbaglia. Ennesimo gol regalato da parte dei padroni di casa tra le mura amiche: con dieci uomini in area di rigore non sono riusciti ad arginare l’unico attaccante dei rossoblù.