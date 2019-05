Il Torino torna ad avere tre giocatori in azzurro: non accadeva da settembre

Il Torino torna a essere protagonista della Nazionale, che sarà impegnata nei matchi di qualificazione agli Europei tra l’8 (sfida alla Grecia) e l’11 giugno (contro la Bosnia). I granata, infatti, sono tra le società più rappresentate in azzurro, secondi solamente a Roma e Juventus e alla pari con il Cagliari. Insomma, le altre società che hanno conquistato le competizioni europee hanno meno giocatori scelti da Mancini: Inter, Napoli e Milan uno solo (i rossoneri ne avrebbero avuti 2 se Donnarumma non si fosse infortunato), mentre l’Atalanta è rappresentata da due giocatori.

LAVORO PREMIATO – Il Torino, quindi, può contare tre undicesimi della sua formazione convocati in Nazionale ed è un premio al lavoro svolto da Mazzarri. D’altronde Belotti, Izzo e Sirigu sono stati tra i protagonisti del cammino dei granata in questa stagione. L’estremo difensore sardo ha giocato una delle sue migliori stagioni, oltre ad aver superato anche il record di imbattibilità di Castellini. Izzo è stato la rivelazione della stagione granata, con prestazioni sempre ben oltre la sufficienza e, dopo l’esordio di marzo contro il Liechtestein, è arrivata la conferma di Mancini. Il difensore napoletano si è rivelato un giocatore duttile, perché contro il Sassuolo si è reso protagonista giocando addirittura da terzino a sinistra, e questo può aiutarlo visto che l’Italia adotta una difesa a quattro. Capitolo a parte quello di Belotti, che ha ritrovato l’azzurro grazie a un girone di ritorno di altissimo livello. Lo stesso Mancini ha ammesso che, considerando le ultime prestazioni del Gallo, non poteva tenerlo fuori e spiega che le bocciature passate erano dovute a motivazioni tattiche, perché il modo di giocare di Belotti non si sposa al meglio con l’idea della Nazionale.

TRE CONVOCATI – Insomma, le prestazioni dei granata hanno portato Mancini a chiamare tre undicesimi della formazione titolare di Mazzarri e questo non succedeva da tempo. L’ultima volta era settembre, quando il Ct convocò Belotti, Sirigu e Zaza, con quest’ultimo che, però, non era un titolare granata in quanto appena arrivato. Per ritrovare così tanti giocatori dell’undici iniziale bisogna risalire alle prime convocazioni di Mancini di un anno fa. All’epoca la scelta dell’ex ct azzurro cadde su Belotti, Baselli e Sirigu. Insomma, il Torino sta dando continuità al suo lavoro e la Nazionale continua a vedere un po’ di granata.