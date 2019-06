Torino, il pagellone di fine anno: Belotti 8, capitano, goleador e trascinatore

Sembra un paradosso, ma quella di Andrea Belotti è stata, per larghi tratti, la sua migliore stagione in granata. Non avrà raccolto il bottino di 26 goal del 2016/2017 ma il Gallo ha disputato un campionato da vero leader emotivo e tecnico di questa squadra. I granata hanno raggiunto il settimo posto e Belotti è stato il trascinatore, l’anima della squadra di Mazzarri. Un campionato pazzesco, in cui ha collezionato 15 reti di cui 8 decisive ai fini della conquista dei tre punti: solo goal importanti per il Gallo. L’attaccante di Calcinate è stato fondamentale nell’economia della squadra: ha corso tantissimo, ha sempre aiutato i compagni ed è il giocatore che ha subito più falli in Serie A, ben 111 (il secondo è Gomez a 94).

PARTITA TOP – La partita emblematica dello stato di grazia del capitano granata è sicuramente Torino-Sassuolo 3-2. Il Gallo ha la grande occasione di mettere in discesa la partita, ma sbaglia un penalty sullo 0-0. Torino in difficoltà, il Sassuolo va in vantaggio due volte, prima raggiunto dallo stesso Belotti e poi da un diagonale di Zaza. Il goal del sorpasso è un capolavoro: cross dalla destra di De Silvestri e rovesciata da urlo su cui Consigli non può nulla. Belotti ribalta il Torino grazie ad una doppietta tanto strepitosa quanto fondamentale, che corona una delle migliori prestazioni stagionali.

PARTITA FLOP – Dopo aver segnato il goal decisivo contro il Chievo e una doppietta altrettanto importante contro il Frosinone, i granata affrontano il Bologna di Mihajlovic in casa. Sia il Toro che Belotti sbagliano completamente partita. I granata si fanno ribaltare dal Bologna in casa e Belotti si divora due occasioni nitide al 3′ e al 12′ senza poi riuscire a riparare agli errori sotto porta. Serata no.