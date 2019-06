Torino, il pagellone di fine anno: Damascan 5.5, nel limbo tra Primavera e prima squadra

Arrivato dallo Sheriff Tiraspol, Damascan è un attaccante classe 1999 acquistato nel corso della scorsa stagione e arrivato alla corte di Mazzarri all’inizio di questo campionato. La prima stagione in granata di Vitalie Damascan è stata molto particolare. L’attaccante classe 1999 è rimasto schiacciato nel limbo tra Primavera e prima squadra: il moldavo ha fatto parte della rosa della prima squadra ma ha collezionato in tutto 8 presenze tra Serie A e Primavera.

Damascan non si è imposto in Serie A, in cui ha collezionato tante panchine e una sola presenza ma neanche in Primavera, in cui Coppitelli l’ha impiegato solamente 10 volte tra Campionato e Coppa Italia. Un solo goal in granata, in Coppa Italia Primavera, non basta. L’unico exploit nel Torneo di Viareggio, in cui ha realizzato 4 goal in 3 partite ma contro avversarie di modesto valore (Rieti, Athletico Paranaense e Tbilisi)

Damascan ha fatto fatica in granata ma meriterebbe di essere osservato con più attenzione, magari in una squadra che possa valorizzarlo in prestito. Per ora, però, se ci riferiamo alla stagione appena conclusa, il giudizio è indubbiamente insufficiente.