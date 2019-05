Torino, il pagellone di fine anno: Ichazo 6, ma quel rigore nel derby…

Tre partite in campionato per Salvador Ichazo, più una in Coppa Italia con il Sudtirol. Con un Salvatore Sirigu titolare, sin da inizio stagione per Ichazo si prospettava un campionato con molte panchine e poche presenze. Con l’infortunio dell’estremo difensore della Nazionale Italia al derby della Mole, l’uruguaiano ha disputato tre partite: una parziale con la Juve, e due da titolare con Empoli e Sassuolo. In Coppa Italia ha giocato il quarto turno con il Sudtirol. Quattro presenze in tutto e due gol subiti, non male per quanto riguarda i numeri ma tra i pali spesso ha dimostrato qualche incertezza.

PARTITE TOP – Bene nelle due gare con Sudtirol ed Empoli. Il portiere è riuscito a mantenere la porta inviolata, anche se, a onor del vero, un plauso va anche fatto al sistema difensivo granata che ha fatto una barriera davanti all’estremo difensore. Rari gli interventi che ha dovuto compiere ma comunque sono state due prestazioni più che sufficienti. Non male anche con il Sassuolo, dove si è contraddistinto per una parata importante su un colpo di testa di Berardi, poteva fare meglio sul gol finale di Brignola.

PARTITA FLOP – Non bene al derby della Mole. I granata stavano conducendo una buona gara contro la Juventus tra le mura amiche. Il cambio di portiere ha trasmesso un po’ d’incertezze alla difesa. L’intervento su Ronaldo che ha causato il rigore che ha decretato la vittoria della Juve era evitabile. C’è stata un concorso di colpe con Simone Zaza, che doveva evitare il retropassaggio, ma quel rigore poi è stato fatale ai fini del risultato.