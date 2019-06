Torino, il pagellone di fine anno: Izzo 8, lo scugnizzo nato per la maglia granata

Parte da dietro le quinte come nuovo acquisto ma subito dimostra delle doti da fuoriclasse. Difficile che qualcuno passi oltre se si ritrova Armando Izzo a ostacolargli il cammino per la porta, ma a determinare la qualità del difensore è soprattutto la correttezza con cui si impone in campo: solo 6 i cartellini gialli rimediati in tutta la stagione, senza mai un’espulsione. Si distingue in primis come difensore ma anche come pericolo in area avversaria, collezionando ben 4 reti in un ruolo che non è propriamente quello del capocannoniere. Come ricompensa per la straordinaria stagione c’è ora una più che meritata chiamata in azzurro che lo eleva a uno dei migliori difensori italiani. Il voto complessivo è un 8 pieno: Izzo è senza dubbio uno dei primi tre giocatori del Torino per rendimento nella stagione 2018/2019, insieme a Salvatore Sirigu ed Andrea Belotti.

PARTITA TOP – Il numero 5 granata ha sempre dimostrato una grande affidabilità ma, in gare come Torino-Atalanta, Izzo ha davvero fatto la differenza. Prima con un salvataggio cruciale su Zapata, poi con il suo 3° goal stagionale: Armando Izzo è stato l’uomo in più del Toro. Decisivo in ogni parte del campo e con letture difensive di un certo livello che lo hanno contraddistinto in tutto il campionato, il Toro ha trovato una vera figura di riferimento, uno che sembra essere nato con questa maglia addosso.

PARTITA FLOP – Tra le (pochissime) prestazioni negative del difensore granata va sicuramente annoverata la gara di andata contro il Parma. In quell’incontro Izzo fu infatti tra i diretti responsabili della rete di Gervinho. Giocò in quell’occasione un primo tempo alquanto disordinato e tutto ciò che successivamente tentò di fare fu cercare di limitare i propri errori personali. Prestazione in generale negativa per tutta la formazione granata, ma il reparto difensivo fu forse quello che soffrì maggiormente. Izzo che regala qualcosa (nell’occasione insieme a Nkoulou): un evento più unico che raro nella stagione 2018/2019.

Sara Russo