Torino, il pagellone di fine anno: Lukic 7, una stagione di crescita costante

Dopo un timido inizio di stagione, il centrocampista serbo Sasa Lukic si è ritagliato piano piano un posto da titolare nella squadra di Walter Mazzarri. Il numero 7 granata ha concluso il girone di andata con solamente 9 presenze e 97′ giocati. Poi nel girone di ritorno è arrivata la svolta: 15 presenze e 885′ giocati nella seconda parte di stagione in cui ha dimostrato a tutti di meritare decisamente più spazio. La sua crescita quest’anno è stata costante e si è vista partita dopo partita.

PARTITA TOP – Tra le gare migliori giocate da Lukic c’è sicuramente il derby della Mole, match in cui il centrocampista serbo portò i granata momentaneamente in vantaggio segnando la sua prima rete con la maglia del Torino. Il numero 7 rubò il pallone a Pjanic in area di rigore e fulminò Szczesny con un gran tiro a giro di destro che terminò sotto l’incrocio dei pali.

PARTITA FLOP – Questa stagione il Torino ha perso sempre quando Sasa Lukic non ha giocato titolare. Con il serbo in campo dal 1′, i granata non sono mai usciti sconfitti dal terreno di gioco. Difficile da trovare una gara in cui il serbo non è stato all’altezza delle aspettative: il suo compito in mezzo al campo ha sempre dato buoni frutti e raramente è stato autore di una prestazione al di sotto della sufficienza. Una gara in cui il numero 7 non è riuscito ad incidere è stato lo scorso 16 marzo nel match casalingo contro il Bologna. Entrato al 77′ non è stato in grado di entrare subito in partita, disputando un ultimo quarto d’ora di partita anonimo. Tolta questa piccola sbavatura, Lukic ha disputato un’ottima seconda parte di campionato ed è da qui che dovrà partire la prossima stagione.