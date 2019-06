Torino, il pagellone di fine anno: Mazzarri 7.5, basi solide costruite sul lavoro

E’ arrivato il momento del pagellone per Walter Mazzarri. Il giudizio sulla sua stagione non può che essere positivo. Il tecnico granata è riuscito a collezionare 63 punti (record per il Toro nell’era dei tre punti). Anche se non ha centrato la qualificazione in Europa League sul campo, i granata sono stati in lotta sino alla fine. Sognando persino la Champions in alcune fasi della stagione: il terzo posto al termine della stagione è distante sei punti ma nelle ultime giornate i granata ci sono stati molto vicino. La forza di Mazzarri è stata di aver plasmato un gruppo solido e compatto sin dagli inizi, che ha saputo correggersi e migliorarsi nel corso dell’anno, chiudendo la stagione in crescendo.

PARTITA TOP – Tra i momenti migliori della stagione c’è stata sicuramente la gara con il Milan nel girone di ritorno. Spesso e volentieri nei momenti topici i granata ci avevano abituato a dei cali, ma non è stato il caso nel match con i rossoneri. Si trattava di uno scontro diretto, entrambe le formazioni avevano bisogno di punti. Il Toro è riuscito a neutralizzare i rossoneri e a siglare due gol portando casa i tre punti e facendo esultare i propri tifosi contro il Diavolo dopo ben 18 anni. La classifica dopo quella vittoria era anche anche allettante: Toro 6° a tre punti dalla Champions. Nelle ultime gare i granata non sono riusciti a mantenere la posizione – hanno terminato settimi – ma il campionato, come già scritto, è da considerarsi positivo.

PARTITA FLOP – In una buona stagione, c’è da evidenziare che comunque diversi punti sono stati persi per un approccio sbagliato alle partite. La gara con il Parma all’andata è stata l’emblema di ciò. Dopo l’entusiasmante vittoria in trasferta con la Sampdoria, i granata hanno disputato una brutta prestazione e alla fine è arrivata una sconfitta che ha deluso i tifosi presenti al Grande Torino. C’è da evidenziare che nel corso del campionato Belotti e compagni hanno cercato di correggere il tiro e i miglioramenti si sono notati. E questo che lascia ben sperare per il futuro: il Toro ha sbagliato in più occasioni in questa stagione, ma i miglioramenti sono stati evidenti nel corso dell’annata. Ci sono ancora margini su cui Mazzarri potrà lavorare, non appena riavrà la squadra ai suoi ordini, ma quest’anno partirà già da una base solida.