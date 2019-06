Torino, il pagellone di fine anno: Nkoulou 7.5, uno dei big da tenersi stretti

Nicolas Nkoulou in questa stagione ha confermato quello che di buono aveva fatto vedere lo scorso campionato. il difensore camerunese è stato uno dei pochi giocatori imprescindibili per il Toro e per Walter Mazzarri. Ha collezionato in questa stagione un totale di 38 presenze (36 in campionato e 2 in Coppa Italia). Le uniche due occasioni in cui il numero 33 non ha preso parte al match è stato non per scelta del tecnico ma a causa di squalifiche del Giudice Sportivo (nelle partite con l’Udinese in casa e con la Fiorentina all’Artemio Franchi). In quelle partite l’assenza di Nkoulou si fece sentire, ma, nonostante questo, i granata riuscirono a portare a casa 4 punti su 6 a disposizione (vittoria per 1 a 0 contro l’Udinese e pareggio con la Fiorentina per 1 a 1). In ogni caso Nkoulou è uno dei big del Torino da tutelare a tutti i costi: eleganza, tempestività, precisione, abilità nelle letture e anche pericolosità sulle palle inattive in area avversaria lo rendono un difensore speciale.

PARTITA TOP – Difficile scegliere la migliore partita di questo campionato di Nkoulou, considerato il suo ottimo rendimento e la costanza delle prestazioni in quasi tutte le uscite stagionali. La sua capacità di essere ogni volta al posto giusto al momento giusto, la lettura della partita e il suo carisma hanno fatto sì che diventasse un uomo fondamentale per la squadra di Mazzarri. La partita in cui però fu determinante è la vittoria casalinga contro la Spal dello scorso 2 settembre 2018. Sotto il diluvio del Grande Torino, i granata vinsero per 1 a 0 proprio grazie alla rete del numero 33. Partita bloccata sullo 0 a 0, al 52′ del secondo tempo, su assist dell’ormai ex centrocampista granata Roberto Soriano da corner, Nkoulou segnò la rete della vittoria che valse tre punti per la squadra granata grazie ad un gran colpo di testa appena fuori dall’area piccola.

PARTITA FLOP – Una delle poche partite in cui Nkoulou non è stato all’altezza delle aspettative è la gara contro l’Empoli, nella penultima giornata di questo campionato, lo scorso 19 maggio. Nel match contro i toscani persa 4 a 1, Nkoulou e il resto della difesa hanno giocato una partita sottotono concedendo troppe occasioni alla squadra avversaria. Occasioni che poi l’Empoli fu bravo a trasformare in gol. Nonostante questa prestazione sottotono, la stagione di Nicolas Nkoulou è stata senza ombra di dubbio strepitosa.