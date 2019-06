Torino, il pagellone di fine anno: Parigini 6, la soluzione dei secondi tempi

Era partito in estate con un certo sospetto e il timore che il Toro sia solo una stazione di passaggio in attesa della prossima fermata; Vittorio Parigini invece non solo è rimasto ma ha fatto il possibile per lasciare un segno in granata. Non gli è stato concesso molto spazio e ha terminato la stagione con un po‘ di sfortuna per via dell’infortunio che lo ha peraltro costretto a lasciare il ritiro dell’Under 21 in vista dell’Europeo, ma quando gli è stata data la possibilità ha quasi sempre dimostrato delle doti tecniche interessanti.Complessivamente la sua è stata una buona stagione: due sole presenze da titolare, in casa di Atalanta e Roma, ma con il merito essere stato spesso l’arma in più di Mazzarri durante i secondi tempi. Così Parigini guadagna la sufficienza: per lui il voto è 6.

PARTITA TOP – Nella gara di andata contro il Frosinone il numero 27 subentrò a Ola Aina al 65′ e fece capire di essere un cambio più che azzeccato del tecnico toscano. Dimostrò di avere una marcia in più rispetto ad Aina sulla destra e soprattutto suo fu il merito di mettere a disposizione della squadra gambe e fiato, correndo lungo la fascia per servire a Lukic, smarcato in area, un pallone d’oro. In quell’occasione conquistò anche i tifosi più scettici facendo capire a tutti cosa significa lottare per la maglia e correre per i compagni.

PARTITA FLOP – In Genoa-Torino nuovamente Parigini si prestò a essere il cambio ideato da Mazzarri per portare gamba e qualità alla squadra; in questo caso tuttavia sciupò un‘occasione. Rimediò un giallo appena entrato e, nonostante il buon contropiede, riuscì a sbagliare dinnanzi al portiere genoano un goal praticamente già fatto. Tuttavia l’errore passò in secondo piano perchè il Torino riuscì lo stesso a portare a casa i tre punti. Non così al Tardini di Parma: Parigini condusse un contropiede a campo aperto ma invece di servire Zaza liberissimo a centro area provò una conclusione da posizione più defilata che non impensierì il portiere degli emiliani.

Presenze Goal Assist Minuti giocati Cartellini gialli Cartellini rossi VOTO Serie A 17 – – 363′ 2 – 6 Coppa Italia 1 – – 80′ – –

Sara Russo