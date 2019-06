Torino, il pagellone di fine anno: Rincon 7.5, giocatore da Toro

OTomas Rincon in questa stagione, come si è potuto vedere durante il corso del campionato, si è dimostrato un giocatore fondamentale per il Torino e per Walter Mazzarri. Il suo lavoro davanti alla difesa è stato importantissimo per il gioco dei granata. Sempre l’ultimo a mollare, il numero 88 ha sempre lottato su ogni pallone fino alla fine della partita. Il capitano venezuelano questa stagione ha collezionato un totale di 37 presenze (34 in campionato e 3 in Coppa Italia) condite da 4 gol (3 in campionato contro Frosinone, Roma e Chievo e 1 in Coppa Italia contro il Cosenza).

PARTITA TOP – Tra le migliori partite disputate dal centrocampista granata c’è sicuramente il match contro il Milan al Grande Torino, vinto dalla squadra di Mazzarri per 2 a 0. La prova del venezuelano è stata strepitosa: durante tutto il match ha pedinato Paquetà, rubandogli una quantità infinita di palloni e permettendo al Torino di ripartire velocemente.

PARTITA FLOP – Una delle poche partite in cui il numero 88 non ha brillato è stato il match casalingo contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic perso 3 a 2 al Grande Torino. In quella gara Rincon non è stato il solito lottatore davanti alla difesa: è mancato soprattutto il suo apposto in mediana e così facendo ha permesso diverse incursioni centrali ai giocatori rossoblù. La sua prestazione è stata macchiata anche da un errore che ha fatto sì che il Bologna segnasse la rete del definitivo 3 a 1. Al 64′ il venezuelano ha perso un pallone sanguinoso in mezzo al campo, favorendo il contropiede emiliano trasformato poi da Orsolini a tu per tu con Sirigu.