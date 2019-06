Torino, il pagellone di fine stagione: Zaza 5, tanti bassi e pochi alti

La stagione di Simone Zaza è stata al di sotto delle aspettative, con il giocatore che non è riuscito mostrare il suo reale valore. L’attaccante lucano arrivato dal Valencia in estate non è riuscito a far scaldare i cuori dei tifosi granata, soprattutto a causa di tanti bassi e pochi alti e per questo il suo voto non può che essere insufficiente. Durante l’anno ha fornito qualche prestazione positiva, lasciando buone speranze per il futuro, ma queste sono state spesso disattese. Il suo bottino finale è di 4 gol e 3 assist, troppo poco se confrontato al numero di cartellini presi: 8 gialli e 1 rosso.

PARTITE TOP – Tra i migliori match giocati ci sono sicuramente le due sfide con il Sassuolo. Contro la sua ex squadra, tra andata e ritorno, ha messo a segno un gol e un assist, mettendo in mostra il vero Zaza, ovvero un giocatore decisivo in zona offensiva e utilissimo anche in fase di non possesso, grazie al suo spirito di sacrificio. All’andata con una giocata di prima, servì Belotti per il gol del provvisorio 1-0. Al ritorno segnò, con un bel diagonale, la rete del 2 a 2.

PARTITA FLOP – Sempre contro un ex c’è stata la peggior partita della stagione: contro la Juventus nel derby d’andata. Contro i bianconeri la sua prestazione è stata macchiata da un errore gravissimo, uno sciagurato retropassaggio a Ichazo, che a quel punto commise il fallo che portò al rigore, poi trasformato da Ronaldo. Durante la partita Zaza era stato anche sfortunato protagonista di un episodio celebre in area della Juventus, cioè quando Alex Sandro lo strattonò e lo fece cadere a terra. L’arbitro e il VAR, però, non ravvisarono l’irregolarità.