Torino, il punto sugli infortunati: De Silvestri e Zaza presto ok, cautela Ansaldi

Niente partita quest’oggi per il Torino, che tornerà in campo settimana prossima a Bologna (domenica 21, ore 15). La sosta per le nazionali, lo si diceva settimana scorsa, è stata ed è un’occasione per Walter Mazzarri per recuperare alcuni giocatori infortunati molto importanti per l’economia della squadra. Dopo una settimana di lavoro, l’occasione è buona per fare il punto della situazione. A partire da Lorenzo De Silvestri. Il terzino, reduce da una contrattura alla coscia destra che è stato l’ultimo di una serie di piccoli ma fastidiosi guai muscolari, sta ultimando il suo recupero e dovrebbe essere pronto per la gara di Bologna. Il condizionale è sempre d’obbligo, ma si può prevedere che possa rientrare in gruppo per l’inizio della prossima settimana. Negli ultimi giorni ha lavorato a fondo dal punto di vista fisico per rimettersi al pari dei compagni e mettere benzina nelle gambe.

