Torino, incontro positivo tra Cairo e Mazzarri: le parti vanno nella stessa direzione

Terminato il campionato, è arrivato il momento dei bilanci. Ma non solo: adesso è anche tempo di guardare al futuro per riuscire a dare una continuità a quanto di buono fatto nel corso della stagione passata, dal record di punti all’imbattibilità di Sirigu in poi. Per questo motivo il Presidente Urbano Cairo e l’allenatore granata Walter Mazzarri si sono incontrati a Milano , con gli occhi fissi su quello che accadrà nel corso dei prossimi mesi.

FIDUCIA E COESIONE – Tra il tecnico e il Presidente c’è totale sintonia. I due hanno fatto un bilancio della stagione ed hanno tracciato le linee guida per il futuro, quello immediato e anche quello più lontano. La fiducia nei confronti di Mazzarri è stata nettamente confermata, e l’allenatore avrà un’importante voce nel capitolo legato al calciomercato, nel quale l’intenzione della società e dello stesso Mazzarri è quella di trattenere tutti i giocatori fondamentali di questo Torino, andando poi alla ricerca di quei puntelli che riescano a rendere la squadra granata ancora più competitiva di quanto lo sia stata già quest’anno.

PASSO AVANTI – Il Torino può trarre da questa situazione molto positiva dei grandi benefici. Come già riportato su queste colonne (QUI i dettagli), il Toro è l’unica squadra insieme al Napoli ad aver già la conferma dell’allenatore, fattore che pone la società granata in una situazione di vantaggio. Con questa stabilità si può cominciare fin da subito agli obiettivi di mercato, per finalizzare i colpi necessari il prima possibile. In questo modo il lavoro per la società e la squadra granata sarà più lineare e semplice, agendo in maniera preventiva.