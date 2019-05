Torino, la Maratona saluta Moretti: “Uomo vero, un condottiero, ci hai reso fiero”

La curva Maratona saluta Emiliano Moretti, che quest’oggi disputerà la sua ultima partita da giocatore. Ingresso in campo trionfale per il giocatore numero 24, che oggi partirà dalla panchina per la troppa emozione. Standing ovation dell’Olimpico, cori e striscione a lui dedicato dalla Curva Maratona, che non dimentica i 6 anni di amore: “Uomo vero, un condottiero, il popolo granata hai reso fiero! Grazie Emiliano!”. Al termine del riscaldamento pre partita poi il gesto di Moretti, andato a fare una passerella d’onore sotto la Maratona al coro unanime dello stadio “Emiliano uno di noi”. Una bella testimonianza di amore dopo quelle già arrivate al giocatore nel corso di questa settimana.