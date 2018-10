Torino, la ripresa al Filadelfia: Ansaldi pronto per tornare in gruppo

Dopo la cocente delusione di Bologna, il Torino si è ritrovato già questa mattina al Filadelfia; niente giorno libero poichè la prossima partita sarà di sabato, in casa con la Fiorentina (ore 20.30). La squadra come d’abitudine dopo le partite è stata divisa in due gruppi: i titolari di ieri hanno eseguito un programma di defaticamento, mentre tutti gli altri elementi hanno svolto una seduta tecnico-tattica. Presente anche Cristian Ansaldi, che tra l’allenamento di oggi e quello di domani tornerà totalmente in gruppo e si candiderà per essere convocato per il match contro i viola.

