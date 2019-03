Venerdì di lavoro per il Torino di Mazzarri, che quest’oggi al Filadelfia ha sostenuto una sessione tecnica sul campo principale a porte chiuse. Per sopperire all’assenza dei sei nazionali, Mazzarri ha chiamato alcuni elementi del settore giovanile per svolgere alcune esercitazioni a tema. Ola Aina continua con le terapie per l’acciacco ai muscoli addominali, mentre il comunicato della società null’altro menziona riguardo al bollettino medico. Il programma del Torino prevede un’altra seduta pomeridiana domani al Filadelfia.

Ecco il comunicato diramato dal Torino FC:

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnica sul campo principale. Dopo il riscaldamento Walter Mazzarri ha diretto esercitazioni a tema alle quali hanno preso parte anche alcuni elementi del Settore giovanile per implementare l’organico e sopperire alle assenze dei calciatori convocati nelle rispettive Nazionali. Domani in calendario una seduta pomeridiana al Filadelfia.