Il Torino di Walter Mazzarri ha svolto questa mattina alle 12:3o l’allenamento odierno, in orario prandiale per prepararsi alla sfida di domenica in quell’orario. La squadra, diretta dal tecnico, si è esercitata con una seduta tecnico-tattica conclusasi con una partitella a ranghi misti. A tutto ciò non hanno partecipato Iago Falque, alle prese con le su terapie, e anche Vincenzo Millico che ha invece svolto un lavoro personalizzato.