Torino, l’allenamento odierno: tra esercitazioni e partitella in vista di Cagliari

Il Torino di Walter Mazzarri si è allenato allo stadio Filadelfia nel pomeriggio di oggi, per continuare la preparazione in vista della della partita contro il Cagliari, che avrà luogo in Sardegna dopo la sosta per le Nazionali. La squadra granata, ad esclusione dei giocatori convocati dalle proprie selezioni, ha svolto una seduta tecnico-tattica con esercitazioni a tema e una partitella a ranghi misti con tempo e campo ridotti sotto l’attenta guida del tecnico Mazzarri.

La squadra granata si allenerà nuovamente nella mattinata di domani, ancora con una seduta tecnico tattica.