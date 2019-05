Torino, l’annuncio di Mazzarri su Millico: “Sarà nella rosa della prossima stagione”

Walter Mazzarri ha voluto mettere le cose in chiaro: “Vincenzo Millico farà parte del Torino 2019/2020″. Nessun prestito: il tecnico crede nell’attaccante scuola Toro, che l’anno prossimo farà parte integrante della rosa granata. E pazienza se anche oggi contro la Lazio rischia di non giocare nemmeno un minuto. “Ho solo tre cambi, uno mi piacerebbe che fosse Moretti, che abbandona il calcio – ha detto Mazzarri – e devo rispettare i giocatori importanti che ho a disposizione”. Dunque il contatore delle presenze in Serie A per il diciottenne attaccante granata potrebbe fermarsi a quota 1, quello scampolo finale giocato in Torino-Atalanta dello scorso febbraio, poco prima di infortunarsi. Ma è solo questione di tempo: Mazzarri ritiene Millico un giocatore potenzialmente già da Serie A.

Certo, ci sono ancora margini di miglioramento, soprattutto dal punto di vista fisico. “In ritiro dovrà lavorare molto per diventare un atleta da tutti i punti di vista”. Millico probabilmente ricorderà i quindici giorni di Bormio come una delle fatiche più importanti della sua vita. Tuttavia saranno propedeutiche a quello che sarà il suo futuro da calciatore del Torino. La curiosità di vedere se saprà imporsi in Serie A come ha fatto in Primavera sarà uno dei temi più interessanti dell’inizio della prossima stagione. Prima, però, Millico spera di calcare il campo oggi con la Lazio. E poi c’è il playoff con la Primavera: appuntamento il 6 giugno con la Fiorentina. Sognare il decimo Scudetto si può.