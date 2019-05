Torino-Lazio 3-1, Cairo: “Complimenti a Mazzarri. E domani riscatterò Aina dal Chelsea”

Al termine della gara tra Torino e Lazio, ha parlato Urbano Cairo. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto tanti punti, negli ultimi 14 soltanto in un’altra occasione si andò in Europa a 64 punti, che probabilmente oggi non basterebbe neanche. Rimane la cosa positiva di aver fatto un ottimo campionato, record mio personale come presidente ma anche nell’epoca dei tre punti. Abbiamo ottenuto anche bellissime vittorie contro Inter, Milan e Atalanta. Una squadra cresciuta molto nel girone di ritorno, ad oggi siamo a 36 punti e saremmo terzi. Abbiamo fatto un passo in avanti importante, la squadra è cresciuta in maniera notevolissima. Con anche tante conferme da Sirigu a Belotti, che è ritornato quello che conoscevamo. Ciò grazie ad un mister come il nostro che ha compattato la squadra dandogli un’identità di gioco. Complimenti a lui e a tutto lo staff”.

“Empoli? Era una partita particolare, arrivata dopo la finale di Coppa Italia vinta dalla Lazio e sicuramente ha influito sulla testa dei ragazzi. Quello che conta era fare bene oggi, abbiamo migliorato il record di punti già fatto due giornate fa. C’è il rammarico di non andare in Europa League nonostante i 63 punti e in quattordici anni è la prima volta che accade. Quello che conta è ripartire da qui, con questa squadra, queste convinzioni, magari puntellando la rosa per dare qualche scelta in più al mister“.